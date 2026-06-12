Вместо пляжа — участок: Нетрезвая жительница Калуги превратила салон самолёта в бойцовский ринг

Буйная пассажирка сорвала спокойный перелёт из Москвы в Доху. Инцидент на борту Qatar Airways описывает Baza.

Выходки нетрезвой калужанки в самолёте. Видео © Telegram / Baza

По рассказам очевидцев, женщина изрядно переусердствовала со спиртным. Попутчикам она громогласно сообщала, что родом из Калуги и держит путь на Бали ради беззаботного отдыха.

Вскоре разговоры сменились агрессией. Дебоширка сперва накинулась на собственного спутника, а затем переключилась на ребёнка, сидевшего в заднем ряду. Попытки экипажа и пассажиров привести её в чувство ни к чему не привели — та не слушала уговоров и в итоге сцепилась с одним из мужчин.

История завершилась жёсткой посадкой — для дебоширки. В аэропорту прибытия нарушительницу уже встречал наряд из четверых стражей порядка, которые препроводили её для дальнейших разбирательств. Вместо отдыха на экзотическом пляже буйной дамочке пришлось общаться с полицейскими.

Ранее главный врач Новосибирской туберкулёзной больницы Анна Пятибратова и её заместитель Валерий Изупов спасли пассажира на борту самолёта, направлявшегося в Москву. У мужчины в полёте случился астматический статус — состояние, которое, в отличие от обычного приступа, не поддаётся привычной терапии. Без своевременной помощи оно способно привести к остановке дыхания и гибели человека.