Пассажир с поддельным посадочным спрятался в туалете самолёта и сорвал рейс

В международном аэропорту Хьюстона имени Джорджа Буша пассажир с поддельным посадочным талоном пробрался на борт самолёта авиакомпании United Airlines и сорвал вылет рейса. Об этом пишет телеканал CNN.

Инцидент произошёл ещё в мае, однако новые детали появились только сейчас. 25-летнему Абдулрахману Орийоми предъявили обвинение в тяжком преступлении — нарушении работы объекта критической инфраструктуры. В пятницу, 5 июня, его поместили под стражу в округе Харрис, штат Техас.

Согласно материалам дела, злоумышленник проскользнул мимо сотрудников транспортной безопасности у выхода на посадку, предъявив фальшивый посадочный талон. Он попытался занять свободное кресло у прохода, затем сделал вид, что ошибся, и ушёл в туалет. Через 15 минут мужчина вернулся, но место уже заняли другие пассажиры. Тогда он закрылся в другой уборной.

Когда лайнер начал отъезжать от выхода на посадку, пассажиры сообщили бортпроводникам о человеке в туалете. Орийоми не оказалось в списках, командиру воздушного судна пришлось прервать руление и вернуться в терминал. Нарушителя вывели из салона, а на борт поднялись сотрудники кинологической службы для проверки на наличие взрывчатки. В итоге вылет задержали более чем на три часа. Авиакомпания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее Life.ru рассказывал, как русскоязычный пассажир снял одежду прямо в полёте и начал бегать по салону. Он угрожал бортпроводникам, и командир принял решение уйти на вынужденную посадку. После прилёта дебошира передали полицейским Таиланда.