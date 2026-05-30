Война на Ближнем Востоке
30 мая, 08:39

Русскоязычный мужчина устроил дебош в самолёте в США: Рейс совершил экстренную посадку

Рейс United Airlines из Чикаго в Миннеаполис экстренно сел в США после дебоша пассажира, из-за которого на борту с 147 людьми развернулась чрезвычайная ситуация. Об этом стало известно SHOT.

Самолёт из Чикаго экстренно сел после попытки пассажира прорваться в кабину. Фото © Telegram / SHOT

Самолёт авиакомпании United Airlines готовился к вылету из Чикаго в Миннеаполис, когда один из пассажиров отказался занимать своё место и начал громко кричать, в том числе на русском языке. Очевидцы утверждают, что мужчина был одет в синюю клетчатую рубашку и не позволял экипажу завершить подготовку к взлёту.

Позже ему всё же разрешили пройти в туалет, после чего он занял место, и рейс вылетел с задержкой. Примерно через полчаса полёта пассажир вновь поднялся с кресла и начал вести себя агрессивно, выкрикивая фразы и, по словам очевидцев, пытаясь прорваться в сторону кабины пилотов.

На борту, как сообщают пассажиры, экипаж уточнял, есть ли люди, говорящие по-русски, а также называл имя мужчины, которое, по их словам, могло быть русским. По свидетельствам очевидцев, на том же рейсе находились агенты ФБР, которые вмешались в ситуацию и скрутили дебошира, после чего он был усажен и больше не покидал своё место.

После этого борт продолжил полёт, но затем был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Дейн в штате Висконсин. Уже на земле на самолёт поднялись сотрудники полиции, которые забрали задержанного пассажира.

Обложка © Telegram / SHOT

Милена Скрипальщикова
