На рейсе United Airlines пилоты пригрозили пассажирам проверкой ФБР из-за названия Wi-Fi-точки в телефоне одного из попутчиков. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo.

По словам очевидца, один из пассажиров включил точку доступа с антисионистским названием. После этого пилот объявил по громкой связи, что такая надпись может рассматриваться как угроза безопасности.

Пассажиру дали 30 секунд, чтобы отключить или переименовать точку доступа, иначе самолёт после посадки встретят сотрудники ФБР для «разговора». В салоне на время повисла напряжённая тишина: одни пассажиры нервничали, другие раздражались, а кто-то решил, что это розыгрыш.

В итоге спорная Wi-Fi-точка вскоре исчезла из списка доступных сетей. Называлась она «Free Palestine, F Zionists». Этот лозунг выражает пропалестинскую позицию в арабо-израильском конфликте. Он состоит из двух частей, отражающих разные уровни протеста. Первая призывает к созданию независимого палестинского государства, вторая — посылает сионистов куда подальше.

Однако лозунги это всего лишь инструменты. Ранее народный артист России Лев Лещенко призвал отказаться от лозунгов и фальши в современных песнях, поскольку среди такой музыки полно бездарности, себялюбия и спекуляций на патриотической теме.