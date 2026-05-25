Самолёт «Байкал» успешно прошёл контрольный полёт с измерительным оборудованием

Российский многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» успешно прошёл контрольный полёт с двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, а также измерительным оборудованием. Испытания проходят на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Как отметил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков, это — значимое событие для отечественной авиации.

Испытания многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал». Видео © «Макс» / Минпромторг России

«Мы видим, что все системы работают в штатном режиме, а отечественная силовая установка демонстрирует высокую надёжность. Это позволяет нам уверенно двигаться к сертификации и серийному производству, что особенно важно для развития региональных перевозок и повышения транспортной доступности в стране», — приводят его словам в пресс-службе ведомства.

Испытания проводились по программе контрольного полёта после окончания наземных частотных тестов для оценки работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. Полёт прошёл на высоте 300 метров и продлился 15 минут. По словам лётчика-испытателя Алексея Язынина, замечаний нет.

Ранее в России создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», который умеет перехватывать вражеские беспилотники разных моделей при помощи «умных» снарядов. Разработку впервые покажут на Международном форуме по безопасности в Московской области.