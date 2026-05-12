12 мая, 18:36

Лещенко осудил лозунги и фальшь в современных патриотических песнях

Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Народный артист России Лев Лещенко призвал осторожнее относиться к современным патриотическим песням. По его словам, в таких произведениях особенно важны искренность, художественная правда и талант. Об этом певец сказал на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой подготовке к финалу XXXIII Международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».

Лещенко отметил, что больше всего опасается лозунговости и пустых примеров, которые не несут художественной ценности. По его словам, среди такой музыки встречается много бездарности, китча и спекуляции на патриотической теме, и это нужно тонко отсекать.

Артист подчеркнул, что настоящее произведение должно вызывать сильный эмоциональный отклик. Если песня по-настоящему будоражит слушателя, значит, в ней есть искусство и правда. При этом Лещенко считает, что качество композиции невозможно измерить формальными критериями. По его словам, песни бывают просто талантливыми или неталантливыми.

Он добавил, что произведение будет трогать людей только в том случае, если оно действительно хорошо написано.

Фестиваль «Солдатский конверт» проводится уже более 30 лет. Он объединяет исполнителей и авторов патриотических песен из России и других стран, а финал XXXIII конкурса пройдёт в Ставрополе.

Стихи Лаврова стали основой для новой песни Маршала «Эти даты»

Ранее Юрий Лоза раскритиковал современных артистов за исполнение песен Победы. По его мнению, музыкальная индустрия не создала ни одной новой заметной композиции, посвящённой 9 Мая. Певец отметил, что из года в год на праздничных концертах перепеваются одни и те же старые песни. При этом, как считает Лоза, качество исполнения часто вызывает вопросы.

