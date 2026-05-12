Лещенко осудил лозунги и фальшь в современных патриотических песнях

Народный артист России Лев Лещенко призвал осторожнее относиться к современным патриотическим песням. По его словам, в таких произведениях особенно важны искренность, художественная правда и талант. Об этом певец сказал на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой подготовке к финалу XXXIII Международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».

Лещенко отметил, что больше всего опасается лозунговости и пустых примеров, которые не несут художественной ценности. По его словам, среди такой музыки встречается много бездарности, китча и спекуляции на патриотической теме, и это нужно тонко отсекать.

Артист подчеркнул, что настоящее произведение должно вызывать сильный эмоциональный отклик. Если песня по-настоящему будоражит слушателя, значит, в ней есть искусство и правда. При этом Лещенко считает, что качество композиции невозможно измерить формальными критериями. По его словам, песни бывают просто талантливыми или неталантливыми.

Он добавил, что произведение будет трогать людей только в том случае, если оно действительно хорошо написано.

Фестиваль «Солдатский конверт» проводится уже более 30 лет. Он объединяет исполнителей и авторов патриотических песен из России и других стран, а финал XXXIII конкурса пройдёт в Ставрополе.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал современных артистов за исполнение песен Победы. По его мнению, музыкальная индустрия не создала ни одной новой заметной композиции, посвящённой 9 Мая. Певец отметил, что из года в год на праздничных концертах перепеваются одни и те же старые песни. При этом, как считает Лоза, качество исполнения часто вызывает вопросы.