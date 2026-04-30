Стихи Лаврова стали основой для новой песни Маршала «Эти даты»

Стихи главы МИД России Сергея Лаврова легли в основу новой песни Александра Маршала «Эти даты». Об этом министр рассказал на церемонии вручения премии «Шансон года». Лавров поблагодарил музыканта за музыку, отметив, что композиция посвящена важным жизненным моментам.

«Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», — сказал он.

Страсть к поэзии сопровождает Лаврова с юности. Его стихи, отмеченные вниманием читателей, неоднократно появлялись в печати, украшая страницы журналов и сборников. Особо стоит отметить, что именно глава внешнеполитического ведомства России стал автором гимна своего учебного заведения — МГИМО.

Ранее Лавров рассказал, что не успевает читать художественную литературу, так как приходится много времени уделять изучению рабочих документов.Так дипломат ответил на вопрос о предпочтениях в чтении во время беседы со студентами МГИМО.