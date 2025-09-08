«‎Лежат немым укором»: Лавров не успевает читать книги из-за работы

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что не успевает читать художественную литературу, так как приходится много времени уделять изучению рабочих документов.Так дипломат ответил на вопрос о предпочтениях в чтении во время беседы со студентами МГИМО.

«Читаю я в основном документы, к сожалению. Хотя нет, иногда и художественную литературу удаётся, но в основном я книжку беру, и она у меня лежит таким немым укором, что я её не открываю. Но очень мало приходится читать, к сожалению, из художественной литературы. Стараюсь следить за поэзией», — сказал Лавров.

Он добавил, что на 75 лет написал стихотворение для ректора МГИМО Анатолия Торкунова. При этом друзья подарили Лаврову на юбилей книгу его стихов, которая заканчивается 2004 годом. Именно тогда он получил должность министра и перестал уделять время творчеству.