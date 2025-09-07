Песков раскрыл, за какими сериалами Путин коротает время в долгих перелётах

Президент РФ Владимир Путин любит с пользой проводить время в дороге, он предпочитает смотреть исторические сериалы и документальные фильмы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАCС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Насколько знаю, да, он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — ответил представитель Кремля, когда журналист поинтересовался, а смотрит ли президент кино.

Песков добавил, что Путин отдаёт предпочтение российским кинолентам, так как сегодня в прокат выходит большое число качественных отечественных фильмов. При этом российский лидер сам выбирает, что будет смотреть, ориентируясь только на советы друзей и членов семьи. По словам Пескова, к сожалению, у Путина мало свободного времени, поэтому ему редко удаётся посвятить время просмотру фильмов, зачастую только в дороге или в аэропорту.