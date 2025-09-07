Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 07:19

Песков раскрыл, за какими сериалами Путин коротает время в долгих перелётах

Песков рассказал, что Путин любит смотреть исторические и документальные фильмы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин любит с пользой проводить время в дороге, он предпочитает смотреть исторические сериалы и документальные фильмы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАCС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Насколько знаю, да, он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — ответил представитель Кремля, когда журналист поинтересовался, а смотрит ли президент кино.

Песков добавил, что Путин отдаёт предпочтение российским кинолентам, так как сегодня в прокат выходит большое число качественных отечественных фильмов. При этом российский лидер сам выбирает, что будет смотреть, ориентируясь только на советы друзей и членов семьи. По словам Пескова, к сожалению, у Путина мало свободного времени, поэтому ему редко удаётся посвятить время просмотру фильмов, зачастую только в дороге или в аэропорту.

«Было очень круто»: Близняшки из центра «Воин» ощутили мощь России во время общения с Путиным
«Было очень круто»: Близняшки из центра «Воин» ощутили мощь России во время общения с Путиным

Ранее президент России Владимир Путин назвал богатыми родителями отца и мать, в семье которых воспитываются семеро детей. Такое заявление он сделал в ходе посещения дальневосточного филиала национального центра «Россия» во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar