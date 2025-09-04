Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 08:25

Путин назвал родителей с семью детьми богатыми

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал богатыми родителями отца и мать, в семье которых воспитываются семеро детей. Такое заявление сделал в ходе посещения дальневосточного филиала национального центра «Россия» во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Богатые родители», — отреагировал он с улыбкой.

Тема семьи с семью детьми всплыла во время встречи Путина с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Одна из участниц упомянула, что в её семье семеро детей.

Путин стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова во Владивостоке
Путин стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова во Владивостоке

Ранее Life.ru писал, что во время визита Путин пообщался с воспитанницей центра из ДНР. Девочка рассказала, что прошла несколько образовательных программ и участвовала в военно-полевых сборах, а её любимым направлением стала практическая подготовка, особенно отработка ведения боя и обороны. Проект центра «Воин» реализуется с декабря 2022 года по личному поручению президента.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar