Путин назвал родителей с семью детьми богатыми
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин назвал богатыми родителями отца и мать, в семье которых воспитываются семеро детей. Такое заявление сделал в ходе посещения дальневосточного филиала национального центра «Россия» во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Богатые родители», — отреагировал он с улыбкой.
Тема семьи с семью детьми всплыла во время встречи Путина с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Одна из участниц упомянула, что в её семье семеро детей.
Ранее Life.ru писал, что во время визита Путин пообщался с воспитанницей центра из ДНР. Девочка рассказала, что прошла несколько образовательных программ и участвовала в военно-полевых сборах, а её любимым направлением стала практическая подготовка, особенно отработка ведения боя и обороны. Проект центра «Воин» реализуется с декабря 2022 года по личному поручению президента.