Путин назвал родителей с семью детьми богатыми

Президент России Владимир Путин назвал богатыми родителями отца и мать, в семье которых воспитываются семеро детей. Такое заявление сделал в ходе посещения дальневосточного филиала национального центра «Россия» во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Богатые родители», — отреагировал он с улыбкой.

Тема семьи с семью детьми всплыла во время встречи Путина с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Одна из участниц упомянула, что в её семье семеро детей.