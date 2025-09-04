«Было очень круто»: Близняшки из центра «Воин» ощутили мощь России во время общения с Путиным

Девочки из центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» Арьяна и Дарина Дагбацыреновы рассказали о встрече с президентом России Владимиром Путиным и своих впечатлениях от общения. Близняшки в разговоре с Life.ru отметили, что ощутили мощь страны.

Девочки из Воина после общения с Путиным рассказали, что он передаёт мощь России. Обложка © Life.ru

Курсантки подчеркнули, что ожидали строгого и грозного президента, но встретили доброжелательного и внимательного лидера. Впечатления от встречи они охарактеризовали как незабываемые, отметив ощущение всей силы и мощи страны.

«Было очень круто. Сначала мы думали, что суровый мужчина придёт, посмотрит на нас грозно, а он добрый по себе. Было очень круто. Незабываемое ощущение. Ощущается вся мощь России», — поделились девочки.