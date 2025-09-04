«Было очень круто»: Близняшки из центра «Воин» ощутили мощь России во время общения с Путиным
Близняшки из центра «Воин». Обложка © Life.ru
Девочки из центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» Арьяна и Дарина Дагбацыреновы рассказали о встрече с президентом России Владимиром Путиным и своих впечатлениях от общения. Близняшки в разговоре с Life.ru отметили, что ощутили мощь страны.
Курсантки подчеркнули, что ожидали строгого и грозного президента, но встретили доброжелательного и внимательного лидера. Впечатления от встречи они охарактеризовали как незабываемые, отметив ощущение всей силы и мощи страны.
«Было очень круто. Сначала мы думали, что суровый мужчина придёт, посмотрит на нас грозно, а он добрый по себе. Было очень круто. Незабываемое ощущение. Ощущается вся мощь России», — поделились девочки.
Также сегодня, 4 сентября, Путин общался с воспитанницей центра из ДНР. Девочка рассказала, что прошла несколько образовательных программ и участвовала в военно-полевых сборах, а её любимым направлением стала практическая подготовка, особенно отработка ведения боя и обороны. Она окончательно решила связать своё будущее со службой в пограничных войсках, вдохновляясь примером отца, который служил в пожарной части.