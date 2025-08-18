Президент России Владимир Путин во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске передал ему книгу с фотографиями и петицией тысячи украинских военнопленных, которых официальный Киев не желает забирать назад. RT публикует эксклюзивные кадры документа.







После саммита в Анкоридже Трамп в интервью Fox News подтвердил, что ознакомился с материалами.

«Там 1 тыс. человек, более 1 тыс. заключённых... Что ж, они (украинские власти. — Прим. Life.ru) должны их принять. Они (власти России. — Прим. Life.ru) собираются освободить их. У меня есть книга с каждым из списка пленных», — заявил американский президент.