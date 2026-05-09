День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 07:29

«Бесталанные существа»: Лоза раскритиковал звёзд за плохое исполнение песен Победы

Юрий Лоза проехался по российским звёздам за плохое исполнение военных песен

Обложка © АГН «Москва» / Любимов Андрей

Обложка © АГН «Москва» / Любимов Андрей

Современная музыкальная индустрия не создала ни одной новой композиции, посвящённой 9 Мая, из года в год перепеваются одни и те же старые песни, заявил певец Юрий Лоза. По его словам, ни один композитор или исполнитель не написал новой песни в честь Дня Победы.

Музыкант подчеркнул, что пока с экранов смартфонов и телевизоров ежедневно мелькают одни и те же лица, достойные и талантливые самородки, способные создать действительно качественные произведения, не могут пробиться на звёздный Олимп.

«Вот мы и терпим различных бесталанных существ, которые поют только под фанеру, но даже под неё не научились открывать свой рот, чтобы попасть в такт», — возмутился Лоза в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Собирали бы по частям»: Юрий Лоза чудом выжил после падения громадной сосульки
«Собирали бы по частям»: Юрий Лоза чудом выжил после падения громадной сосульки

Ранее Юрий Лоза заявил, что не верит в лунную миссию США в «кастрюльке на железных ножках». Кроме того, музыкант считает инопланетян ангелами-хранителями плоской Земли.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Юрий Лоза
  • День Победы
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar