«Бесталанные существа»: Лоза раскритиковал звёзд за плохое исполнение песен Победы

Современная музыкальная индустрия не создала ни одной новой композиции, посвящённой 9 Мая, из года в год перепеваются одни и те же старые песни, заявил певец Юрий Лоза. По его словам, ни один композитор или исполнитель не написал новой песни в честь Дня Победы.

Музыкант подчеркнул, что пока с экранов смартфонов и телевизоров ежедневно мелькают одни и те же лица, достойные и талантливые самородки, способные создать действительно качественные произведения, не могут пробиться на звёздный Олимп.

«Вот мы и терпим различных бесталанных существ, которые поют только под фанеру, но даже под неё не научились открывать свой рот, чтобы попасть в такт», — возмутился Лоза в беседе с Общественной Службой Новостей.