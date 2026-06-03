Врачи из Новосибирска спасли пассажира с тяжёлым приступом астмы в самолёте

Главный врач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и её заместитель Валерий Изупов спасли пассажира на борту самолёта, летевшего в Москву. У мужчины в полёте случился астматический статус, сообщил региональный минздрав.

Анна Пятибратова и Валерий Изупов. Фото © Telegram / Минздрав Новосибирской области

В ведомстве пояснили, что такое состояние, в отличие от обычного приступа, не поддаётся привычной терапии. Без своевременной помощи оно может привести к остановке дыхания и гибели человека.

Медики, оказавшиеся среди пассажиров рейса Новосибирск — Москва, вовремя вмешались. Они стабилизировали состояние больного, и в аэропорту «Шереметьево» его уже ждала скорая помощь.

«Мы работаем 24 на 7. Где бы ты ни находился, в том числе и на борту самолёта, профессиональный долг велит прийти на помощь», — цитирует пресс-служба слова Пятибратовой. В министерстве добавили, что новосибирские врачи летели в столицу на II Международный конгресс специалистов СНГ в области респираторного здоровья.

В феврале на Минском шоссе в Подмосковье произошла авария, жертвой которой едва не стал молодой человек — его машина заглохла на обочине, после чего в неё на высокой скорости влетело другое авто. К счастью, пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, спасителем оказался глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.