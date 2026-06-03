Перепутал с водой: россиянина еле спасли после нескольких глотков уксусной эссенции

В Красногорске врачи спасли мужчину, который случайно выпил уксусную эссенцию. Житель Подмосковья принял жидкость в бутылке за воду и успел сделать несколько глотков, прежде чем понял ошибку.

Пострадавшего экстренно доставили в стационар на скорой помощи. Он жаловался на сильное жжение во рту, многократную рвоту и слабость. При первичном осмотре медики заметили выраженное покраснение слизистой рта. Позже эндоскопическое исследование показало химический ожог третьей степени пищевода и желудка.

В течение пяти дней пациент проходил консервативное лечение. После терапии и наблюдения его состояние заметно улучшилось. Примерно через неделю мужчину выписали под амбулаторное наблюдение терапевта. Ему рекомендовали дробное питание и временный отказ от острой, горячей, кислой и грубой пищи.

«Уксусная эссенция — это концентрированная кислота. Даже небольшое количество может вызвать тяжелый химический ожог слизистых, который приводит к некрозу тканей, сужению пищевода, а в тяжелых случаях — к перфорации и сепсису. Особенно опасно это для детей и пожилых людей», — пояснил заведующий первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.

Врач также напомнил, что при случайном проглатывании такой жидкости нельзя промывать желудок, пить молоко или пытаться нейтрализовать кислоту щёлочью. Это может только усилить повреждение. В такой ситуации нужно сразу вызвать скорую помощь и до приезда медиков ничего не есть и не пить. Опасные жидкости специалисты советуют хранить только в оригинальной таре с понятной этикеткой и не переливать их в бутылки из-под воды или сока.