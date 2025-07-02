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2 июля, 07:14

Рухнула прямо на мужа: Российская туристка в Египте хлебнула модный бабл-ти и потеряла сознание

SHOT: В Египте туристка из России потеряла сознание после употребления бабл-ти

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Российская туристка потеряла сознание в Египте после употребления напитка бабл-ти. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл с россиянкой, отдыхавшей с семьёй в пятизвёздочном отеле Sultan Gardens Resort в Шарм-эш-Шейхе. Во время прогулки супруги купили сыну фруктовый бабл-ти с шариками. Мальчик сделал пару глотков и отдал напиток матери. Женщина решила не выбрасывать его и допила.

Вскоре ей стало плохо — на пляже она почувствовала резкое недомогание. Сын позвал отца, и в этот момент туристка потеряла сознание, упав на супруга. Очевидцы вызвали сотрудников отеля, которые доставили её в местную клинику. Там ей поставили капельницу.

Сейчас самочувствие женщины улучшилось, и она продолжает отдых. Однако от бабл-ти она теперь отказалась.

Россиянка рассказала, что попала в больницу из-за бабл-ти, а лор объяснил, в чём коварство напитка
Россиянка рассказала, что попала в больницу из-за бабл-ти, а лор объяснил, в чём коварство напитка

Напомним, в России набирает популярность бабл-ти (bubble tea) — напиток на основе чая, молока и тапиоковых жемчужин. Производители предлагают покупателям богатый ассортимент модного напитка, однако, как рассказывал Life.ru, он может быть и вреден. Тапиоковые жемчужины являются источником пустых калорий, а их чрезмерное потребление может вызывать запоры.

Никита Никонов
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