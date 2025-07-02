Рухнула прямо на мужа: Российская туристка в Египте хлебнула модный бабл-ти и потеряла сознание

Российская туристка потеряла сознание в Египте после употребления напитка бабл-ти. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл с россиянкой, отдыхавшей с семьёй в пятизвёздочном отеле Sultan Gardens Resort в Шарм-эш-Шейхе. Во время прогулки супруги купили сыну фруктовый бабл-ти с шариками. Мальчик сделал пару глотков и отдал напиток матери. Женщина решила не выбрасывать его и допила.

Вскоре ей стало плохо — на пляже она почувствовала резкое недомогание. Сын позвал отца, и в этот момент туристка потеряла сознание, упав на супруга. Очевидцы вызвали сотрудников отеля, которые доставили её в местную клинику. Там ей поставили капельницу.

Сейчас самочувствие женщины улучшилось, и она продолжает отдых. Однако от бабл-ти она теперь отказалась.