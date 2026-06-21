Житель Петрозаводска обстрелял прохожих из своей квартиры, есть пострадавшие

В Петрозаводске двое мужчин получили ранения после стрельбы из окна жилого дома. Подозреваемый задержан. Об этом сообщил Telegram-канал «Долго будет Карелия сниться».

Инцидент произошёл на Лососинском шоссе в одном из жилых кварталов города.По данным местных источников, 38-летний мужчина открыл огонь из окна квартиры на четвёртом этаже по прохожим. Под обстрел попали двое 34-летних мужчин, оба получили огнестрельные ранения. Пострадавших экстренно доставили в больницу, их состояние уточняется.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, мотивы преступника официально не раскрываются.

Ранее сообщалось, что на юге Чикаго произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали не менее 13 человек. Инцидент случился в пятницу около 23:00 по местному времени в районе Принстон-Парк. Огонь по людям открыли двое неизвестных, передвигавшихся на красном внедорожнике.