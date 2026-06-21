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21 июня, 12:00

Житель Петрозаводска обстрелял прохожих из своей квартиры, есть пострадавшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Golovnev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Golovnev

В Петрозаводске двое мужчин получили ранения после стрельбы из окна жилого дома. Подозреваемый задержан. Об этом сообщил Telegram-канал «Долго будет Карелия сниться».

Инцидент произошёл на Лососинском шоссе в одном из жилых кварталов города.По данным местных источников, 38-летний мужчина открыл огонь из окна квартиры на четвёртом этаже по прохожим. Под обстрел попали двое 34-летних мужчин, оба получили огнестрельные ранения. Пострадавших экстренно доставили в больницу, их состояние уточняется.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, мотивы преступника официально не раскрываются.

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Ранее сообщалось, что на юге Чикаго произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали не менее 13 человек. Инцидент случился в пятницу около 23:00 по местному времени в районе Принстон-Парк. Огонь по людям открыли двое неизвестных, передвигавшихся на красном внедорожнике.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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