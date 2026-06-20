На юге Чикаго неизвестные открыли стрельбу по большой группе людей, в результате чего ранения получили не менее 13 человек. Об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию города.

Инцидент произошёл в пятницу около 23:00 по местному времени. Двое нападавших на красном внедорожнике открыли огонь по толпе в районе Принстон-Парк. Среди пострадавших — 17-летний подросток и 26-летний мужчина, который находится в критическом состоянии. Преступники скрылись с места происшествия, ведётся расследование.

В Чикаго неизвестные расстреляли толпу — ранены не менее 13 человек. Фото © X / Chitown_Crime_Chasers

В октябре 2025 года директор ФБР Кэш Пател сообщал, что в Чикаго состоят в уличных бандах около 110 тысяч человек при населении 2,7 миллиона. Он тогда призывал усилить силовиков в городе за счёт Национальной гвардии. В ответ на это президент Дональд Трамп распорядился направить в город 300 бойцов, однако власти Иллинойса подали иск, пытаясь заблокировать это решение. Официальных комментариев о связи стрельбы с бандитской активностью пока не поступало.