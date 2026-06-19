На Таймс-сквер в Нью-Йорке неизвестные устроили стрельбу

Стрельба произошла на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

На Таймс-сквер в Нью-Йорке неизвестные устроили пальбу. Видео © Х / EarthCam

На записи с уличной веб-камеры видно, как по меньшей мере двое человек в чёрной одежде открывают огонь в оживлённом месте. После первых выстрелов прохожие начинают разбегаться в разные стороны и искать укрытие.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители задержали одного человека, его возможная причастность к произошедшему устанавливается.