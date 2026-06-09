На недостроенном авианосце США произошла стрельба, один матрос погиб

На борту новейшего американского авианосца John F. Kennedy, который ещё даже не передан флоту, произошла стрельба со смертельным исходом. В результате инцидента погиб старшина Джесс Брасвелл, сообщило издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя ВМС США.

Трагедия случилась в субботу, 6 июня. Личный состав быстрого реагирования прибыл на место после сообщения о применении огнестрельного оружия. Ещё один матрос был задержан, но обвинения ему пока не предъявлены. Погибший проходил службу на авианосце с марта 2025 года.

Это второй корабль класса Gerald R. Ford с атомной силовой установкой. Его строительство началось ещё в 2015 году, однако сроки сдачи неоднократно переносились. Сейчас ввод в строй намечен на март 2027 года. С начала 2026-го авианосец проходит ходовые испытания и в настоящее время находится в Ньюпорте, штат Вирджиния. Команда корабля, по данным USNI News, составляет не менее 43 моряков. Расследование обстоятельств гибели военнослужащего продолжается.

Ранее сообщалось, что на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford произошёл сильный пожар, масштабы которого Пентагон попытался скрыть. В распоряжении CNN оказались кадры, снятые самими членами экипажа, и они рисуют совсем иную картину. На видео — обугленный потолок, пепел вокруг коек и полностью выжженные кубрики. Автоматика пожаротушения, по словам членов экипажа, не включилась, и людям пришлось бороться с огнём вручную.