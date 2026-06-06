Британский авианосец Prince of Wales сломался во время учений НАТО

Авианосец HMS Prince of Wales ВМС Великобритании вышел из строя в ходе учений стран НАТО в Северной Атлантике. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идёт о «незначительной технической проблеме, связанной с гребным валом». Однако дефект вынудил экипаж остановиться в норвежском порту Ставангер для ремонта.

«В условиях низкого морального духа, вызванного тратами на оборону и задержкой с оборонным инвестиционным планом, последнее, что было нужно королевским ВМС, — это застрявший в норвежском фьорде HMS Prince of Wales. Ситуация усугубляется тем, что эта проблема уже возникала ранее», — заявил источник в британской военной сфере.

В феврале премьер-министр Кир Стармер обещал направить авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север как «мощную демонстрацию приверженности евро-атлантической безопасности».

Ранее CNN со ссылкой на кадры членов экипажа сообщил, что Пентагон скрыл масштаб пожара на авианосце USS Gerald R. Ford, участвовавшем в атаке на Иран: на видео видны полностью выгоревшие кубрики и обугленный потолок, автоматическая система пожаротушения не сработала, моряки тушили огонь вручную более 30 часов. Авианосец стоимостью 13 миллиардов долларов вернулся на базу в мае, и теперь ему потребуется не менее года на ремонт. Пентагон сформировал комиссию для выяснения причин возгорания.