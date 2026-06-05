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5 июня, 18:24

CNN: США скрыли масштаб пожара на авианосце, участвовавшем в атаке на Иран

Авианосец USS Gerald R. Ford. Обложка © AP/TASS

Авианосец USS Gerald R. Ford. Обложка © AP/TASS

На борту новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford произошёл сильный пожар, масштабы которого Пентагон попытался скрыть. В распоряжении CNN оказались кадры, снятые самими членами экипажа, и они рисуют куда более разрушительную картину, чем официальные сводки.

На видео видны полностью выгоревшие кубрики, пепел вокруг коек и обугленный потолок. По данным источников телеканала, автоматическая система пожаротушения не сработала, и морякам пришлось бороться с огнём вручную. Один из членов экипажа охарактеризовал ситуацию как «борись или умри», признавшись, что всерьёз опасался потери корабля. The New York Times ранее сообщала, что пожар тушили более 30 часов.

Авианосец стоимостью 13 миллиардов долларов играл ключевую роль в операциях против Ирана, его пилоты совершали почти непрерывные боевые вылеты. Корабль вернулся на базу в мае, и теперь ему предстоит длительный ремонт. По словам высокопоставленного источника CNN, Gerald R. Ford будет полностью готов к выходу в море не ранее чем через год. Пентагон тем временем сформировал комиссию для выяснения причин возгорания.

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Ранее сообщалось, что у американского авианосца USS Gerald R. Ford выявили дополнительные технические проблемы, выходящие за рамки ранее известного инцидента с пожаром. Именно возгорание в прачечной стало причиной захода корабля в порт на Крите.

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Юлия Сафиулина
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