У тонувшего в фекальных массах самого крутого авианосца США нашли критические проблемы

У американского авианосца «Джеральд Р. Форд», помимо инцидента с пожаром, обнаружился ряд значительно более серьёзных неисправностей, ставящих под вопрос боеспособность ряда ключевых узлов корабля. Об этом в своём материале рассказало агентство Bloomberg.

В издании отметили, что причиной захода судна в порт на Крите стал пожар в прачечной, однако этим перечень сложностей, сопутствующих гигантскому кораблю, далеко не исчерпывается.

Как указывает агентство, к числу постоянных опасений относится дефицит данных, необходимых для оценки боевой готовности авианосца. Специалисты также сомневаются в надёжности электромагнитной катапульты для самолётов, радарного вооружения и устойчивости судна к боевым повреждениям в случае вражеской атаки.

Кроме того, на борту авианосца «Джеральд Р. Форд» выходила из строя канализационная система. Из-за небольшого диаметра труб даже незначительный посторонний предмет моментально создавал затор, что приводило к падению давления и масштабным сбоям на значительной части корабля.

«Джеральд Р. Форд» считается флагманом американского флота и самым дорогим авианосцем в мире. Судно было задействовано в Красном море в рамках операции «Эпическая ярость», направленной против Ирана.

А ранее появилась другая версия пожара. В Иране считают, что моряки США сами подожгли авианосец. По версии Тегерана, «Джеральд Р. Форд» был намеренно подожжён несколькими американскими военнослужащими из-за страха экипажа перед возможными боевыми действиями.