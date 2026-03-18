Авианосец США, участвовавший в атаке на Иран, отправили на ремонт после пожара

Американский авианосец USS Gerald R. Ford был вынужден приостановить свое участие в операции «Эпическая ярость» и направиться на Крит для ремонта. Причиной стало возгорание на борту корабля, о чем сообщил Институт ВМС США (USNI), ссылаясь на источник.

По информации USNI, авианосец покинет Красное море на следующей неделе, чтобы пройти ремонт на базе ВМС США на Крите после произошедшего пожара. Ожидается, что работы замут более недели.

По информации другого источника, один матрос был эвакуирован с судна из-за травм, а двое получили порезы. Значительное число моряков – более 200 человек – нуждались в медицинской помощи из-за вдыхания дыма, однако все они уже вернулись к работе.

Пожар привёл к уничтожению спальных мест и формы. Для решения этой проблемы ВМС пришлось экстренно изъять 1000 матрасов с строящегося в Норфолке второго атомного авианосца USS John F. Kennedy и передать их пострадавшему кораблю. Также, как сообщает USNI, было собрано около 2000 спортивных костюмов и другой одежды, так как из-за выведенных из строя прачечных мощностей многие моряки не могут постирать свои вещи.

Ранее в Иране заявили, что моряки США сами подожгли авианосец. По версии Тегерана, «Джеральд Р. Форд» был намеренно подожжён несколькими американскими военнослужащими из-за страха экипажа перед возможными боевыми действиями.