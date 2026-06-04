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Регион
3 июня, 21:15

Посол Келин: Украина отдала производство БПЛА на аутсорс Великобритании

Обложка © Telegram / Russian Embassy to the UK

Обложка © Telegram / Russian Embassy to the UK

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина передала часть производства беспилотников за рубеж, включая Великобританию, Данию и Канаду. Об этом он сказал в интервью Sky News.

«Появился новый инструмент, это передача производства на аутсорсинг различным странам, в том числе Великобритании, Дании, Канаде и другим», — заявил Келин.

Украинская сторона использует БПЛА для ударов по гражданским объектам. При этом посол подчеркнул, что Россия располагает значительными производственными ресурсами в сфере беспилотной авиации и намерена сохранять преимущество в этом направлении.

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А ранее посол Андрей Келин был вызван министерством иностранных дел Великобритании. В числе причин вызова были названы продолжающиеся удары по Украине и недавний инцидент с БПЛА в румынском городе Галац. Келин на встрече с британскими дипломатами категорически отверг любые обвинения относительно инцидента с БПЛА в Румынии. Российская сторона считает, что Великобритания намеренно использует ситуацию в Румынии, чтобы отвлечь общественное внимание от теракта в Старобельске и удара ВСУ по автобусу в Енакиево.

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Тимур Хингеев
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