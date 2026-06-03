Россия потребовала от немецкого концерна Rheinmetall вернуть почти 50 млн евро

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск Минобороны РФ (в лице АО Гарнизон) к немецкому оборонному концерну Rheinmetall. Истцы требуют взыскать около €47,2 млн как «неосновательное обогащение». Из-за наличия данных, составляющих гостайну, заседания проходят в закрытом режиме.

Как пишет РБК, спор касается контракта 2011 года на строительство Центра боевой подготовки в Мулино. Немецкая сторона должна была оснастить объект современными тренажерами. Однако в 2014 году, на фоне санкций, правительство Германии отозвало экспортное разрешение, и проект был заморожен.

Минобороны РФ достроило и запустило центр в Мулино самостоятельно в 2015 году. Ранее Россия уже пыталась взыскать средства через суды в Швейцарии, но безуспешно. Rheinmetall, в свою очередь, заявлял о собственных убытках от срыва сделки на сумму €128 млн.

Rheinmetall — один из крупнейших европейских производителей военной техники, продукция которого сейчас активно поставляется Украине.

Ранее гендир Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об украинском производстве беспилотников, сравнив его с игрой в конструктор. По словам Паппергера, он не ожидает, что украинские разработки произведут революцию в его сфере. Он отметил, что конструкторы являются просто «украинскими домохозяйками», которые производят «маленькие дроны».