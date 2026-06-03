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Регион
3 июня, 08:38

Россия потребовала от немецкого концерна Rheinmetall вернуть почти 50 млн евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Fedosov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Fedosov

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск Минобороны РФ (в лице АО Гарнизон) к немецкому оборонному концерну Rheinmetall. Истцы требуют взыскать около €47,2 млн как «неосновательное обогащение». Из-за наличия данных, составляющих гостайну, заседания проходят в закрытом режиме.

Как пишет РБК, спор касается контракта 2011 года на строительство Центра боевой подготовки в Мулино. Немецкая сторона должна была оснастить объект современными тренажерами. Однако в 2014 году, на фоне санкций, правительство Германии отозвало экспортное разрешение, и проект был заморожен.

Минобороны РФ достроило и запустило центр в Мулино самостоятельно в 2015 году. Ранее Россия уже пыталась взыскать средства через суды в Швейцарии, но безуспешно. Rheinmetall, в свою очередь, заявлял о собственных убытках от срыва сделки на сумму €128 млн.

Rheinmetall — один из крупнейших европейских производителей военной техники, продукция которого сейчас активно поставляется Украине.

Rheinmetall откладывает строительство завода боеприпасов на Украине
Rheinmetall откладывает строительство завода боеприпасов на Украине

Ранее гендир Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об украинском производстве беспилотников, сравнив его с игрой в конструктор. По словам Паппергера, он не ожидает, что украинские разработки произведут революцию в его сфере. Он отметил, что конструкторы являются просто «украинскими домохозяйками», которые производят «маленькие дроны».

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Оксана Попова
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