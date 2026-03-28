28 марта, 12:49

Глава Rheinmetall назвал украинские дроны «работой домохозяек» и «LEGO»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об украинском производстве беспилотников, сравнив его с игрой в конструктор. Об этом пишет журналист The Atlantic Саймон Шустер, ссылаясь на свою беседу с главой компании.

«Когда я затронул тему беспилотников, которые Украина так эффективно использовала против российских танков, председатель и генеральный директор компании Армин Паппергер с презрением отреагировал. «Вот так играют с конструктором Lego», — сказал он мне», — рассказывает автор.

По словам Паппергера, он не ожидает, что украинские разработки произведут революцию в его сфере. Он отметил, что инновации Украины не являются технологическим прорывом, и сравнил их с игрой в конструктор.

«Это просто игра с LEGO. Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они делают детали для дронов. Они производят свои маленькие беспилотники и говорят: «Вау!» И это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall»», — цитирует издание Паппергера

ВС РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре и местам сборки дронов ВСУ

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB обсуждают создание совместного спутникового проекта. Партнёры планируют развернуть на орбите группировку для нужд Бундесвера, которая должна стать немецкой альтернативой системе Starlink.

