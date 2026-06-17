В больнице штата Делавэр при стрельбе погиб один человек, ещё один пострадал

В больнице города Уилмингтон в штате Делавэр произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Один из них позже скончался от полученных ранений. Об этом сообщил шеф местной полиции Уилфредо Кампос в ходе пресс-конференции.

В больнице Уилмингтона произошла стрельба. Видео © X / Open Source Intel / ShanghaiEye

По данным полиции, сообщение о выстрелах внутри медицинского учреждения поступило около 15:30 во вторник. После инцидента здание перевели в режим изоляции, а работа части отделений была ограничена. Представитель полицейского управления Уилмингтона Дэвид Карас отказался разглашать информацию о личностях жертвы и пострадавшего.

Медицинская компания ChristianaCare, управляющая больницей, заявила о перенаправлении пациентов из отделения неотложной помощи. В учреждении отметили, что принимаются меры для обеспечения безопасности пациентов, сотрудников и посетителей. На данный момент карантин в больнице снят.

Начальник полиции Уилмингтона Уилфредо Кампос позднее сообщил, что предполагаемый стрелок пока находится в розыске. Правоохранительные органы продолжают его поиски.

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