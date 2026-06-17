Одного из планировавших теракт у Белого дома выдала собственная мать

В Соединённых Штатах предъявили обвинения группе молодых людей, которые планировали совершить теракт во время турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне с применением БПЛА и огнестрельного оружия. Как сообщили в Минюсте США, ключевым фигурантом дела стал 19-летний Тайсен Пропер.

Снаряжение террористов. Фото © X / U.S. Department of Justice

Снаряжение террористов. Фото © X / U.S. Department of Justice

Как стало известно из судебных материалов, мать Тайсена Купера обнаружила переписку сына в закрытом чате мессенджера Signal и обратилась в полицию 10 июня, сообщив о его поведении и приобретении оружия. Также она рассказала, что он интересовался географией объектов в Вашингтоне, включая район Белого дома, и обсуждал «разведку» возможных целей и сценарии нападения.

В доме Пропера были обнаружены боеприпасы и элементы экипировки, включая бронежилеты, а также несколько единиц огнестрельного оружия. Отец фигуранта сообщил следователям, что сын использовал около 3000 долларов, полученных после окончания школы, на покупку вооружения и снаряжения, включая дробовик, винтовку и значительный запас патронов и магазинов.

Следствие утверждает, что группа, к которой он присоединился, действовала через зашифрованные чаты и включала около двух десятков участников из разных штатов. Часть из них, по материалам дела, имела военный опыт. Помимо Пропера, задержаны ещё несколько человек: Брайан Роа, Майкл Томас, Дэниел Эскридж и Абрахам Эрмосильо Альварес. Их арестовали в разных регионах США, включая Калифорнию, Небраску и Миссури. Всем им предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства и подготовке преступления против государства.

Пропер был доставлен в медицинское учреждение вскоре после задержания, где подтвердил участие в обсуждении планов нападения. В настоящее время он находится под стражей и не признал вину. Кроме того, фигурант поделился фотографиями членов Конгресса, которые поддерживали Израиль, в качестве потенциальных целей.

Напомним, ФБР США предотвратило атаку дронов со взрывчаткой на Белый дом — нападение готовилось во время турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне, который проводился в рамках празднования 80-летия президента Дональда Трампа. По предварительным данным, в заговоре были замешаны не менее 23 человек. Они намеревались атаковать резиденцию президента США во время боёв UFC. Когда люди в панике бросились бы спасаться, их должны были расстрелять снайперы.