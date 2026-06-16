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16 июня, 12:31

Дроны, снайперы и штурм Белого дома: ФБР предотвратило атаку в день рождения Трампа

ФБР предотвратило атаку дронов со взрывчаткой на Белый дом

Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Федеральное бюро расследований США предотвратило атаку дронов со взрывчаткой на Белый дом — нападение готовилось во время турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне, который проводился в рамках празднования 80-летия президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на источник.

По предварительным данным, в заговоре участвовали как минимум 23 человека, но задержало пока только 5 подозреваемых. Они планировали атаковать здание резиденции президентов США в момент боёв UFC, а когда люди в панике стали бы покидать территорию, по ним бы открыли огонь снайперы. Следом заговорщики собирались провести штурм Белого дома.

По словам представителя ФБР, вскрыть план удалось после получения доступа к аккаунту одного из подозреваемых в мессенджере Signal.

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Напомним, 14 июня у Белого дома развернулось необычное празднование 80-летия президента США Дональда Трампа. На Южной лужайке резиденции установили октагон, где прямо у президентского дома прошло семь боёв по правилам UFC. Помимо турнира, в программу вошли ярмарка и выступления артистов, приуроченные ко Дню флага и 250-летию Соединённых Штатов. Строительство временной арены для проведения боёв UFC у Белого дома обошлось в сумму не менее 60 миллионов долларов.

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Александра Вишнякова
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