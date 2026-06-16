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16 июня, 15:21

Спецслужбы Польши предлагали охрану убитому российскому художнику Скрепецкому

Обложка © Telegram / SemyonSkrepetsky

Обложка © Telegram / SemyonSkrepetsky

Спецслужбы Польши предлагали охрану российскому художнику Семену Скрепецкому. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

«Спецслужбы ранее были в контакте с убитым, и ему предлагали быть охраняемым лицом. Но он попросту чувствовал себя в безопасности и не хотел охраны», — сказал Шлапка.

В Польше раскрыли детали убийства российского художника Семёна Скрепецкого
В Польше раскрыли детали убийства российского художника Семёна Скрепецкого

Напомним, 15 июня в польском городе Бяла-Подляска, расположенном недалеко от границы с Белоруссией, произошла стрельба, в результате которой погиб 44-летний гражданин России. Выстрелы прозвучали утром на парковке на улице Королевы Ядвиги. На месте происшествия позже установили личность погибшего — им оказался россиянин, который в медиапространстве был известен как художник Семён Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков). Предварительные версии следствия допускают, что к нападению могли быть причастны несколько человек. В числе первых задержанных оказался таксист, который, по версии правоохранителей, мог доставить предполагаемых исполнителей к месту стрельбы. Обвинения пока никому не предъявлены.

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Наталья Демьянова
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