В Польше продолжается расследование резонансного нападения в городе Бела-Подляска, в результате которого погиб российский художник Семён Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков). Местные правоохранительные органы подтвердили факт гибели гражданина РФ после уличной стрельбы.

Полицейские уже взяли под стражу троих человек, предположительно причастных к происшествию. Среди задержанных оказался мужчина, который занимался частными перевозками пассажиров. Следствие полагает, что эти люди могут владеть информацией об обстоятельствах преступления.

Однако непосредственный преступник, совершивший убийство, до сих пор остается на свободе. Поиски продолжаются в усиленном режиме: к операции подключились специалисты криминального отдела воеводского полицейского управления в Люблине.

Представители правоохранительных структур подчёркивают, что работа по поимке злоумышленника ведется непрерывно. На данный момент ключевой задачей следователей остается установление местонахождения главного фигуранта дела.