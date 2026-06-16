В Польше раскрыли детали убийства российского художника Семёна Скрепецкого
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Расследование убийства российского художника Семёна Скрепецкого (Роберт Кузовков) продолжается в Польше. Первые подробности инцидента журналистам озвучила прокуратура Белой Подляски.
«На тротуаре в одном из жилых комплексов к Скрепецкому подошёл до сих пор не установленный мужчина, который сделал три выстрела из короткоствольного оружия», — сказал представитель прокуратуры.
После того как пострадавший упал, стрелявший сократил дистанцию и произвёл ещё несколько выстрелов в упор. Осмотр тела выявил пять входных и два выходных огнестрельных ранения в области груди и головы, сообщили в прокуратуре.
Гильзы и патрон калибра 9 миллиметров были обнаружены на месте преступления, что позволило зафиксировать детали нападения. Неподалёку от консульства Белоруссии задержали двух граждан этой страны — их возможная роль в произошедшем сейчас проверяется, обвинения пока не предъявлены.
Напомним, что вчера, 15 июня, в польском городе Бяла-Подляска, расположенном недалеко от границы с Беларусью, произошла стрельба, в результате которой погиб 44-летний гражданин России. Выстрелы прозвучали утром на парковке на улице Королевы Ядвиги. На месте происшествия позже установили личность погибшего — им оказался россиянин, который в медиапространстве был известен как художник Семён Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков). Предварительные версии следствия допускают, что к нападению могли быть причастны несколько человек. В числе первых задержанных оказался таксист, который, по версии правоохранителей, мог доставить предполагаемых исполнителей к месту стрельбы.
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