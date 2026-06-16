В Польше раскрыли детали убийства российского художника Семёна Скрепецкого

Расследование убийства российского художника Семёна Скрепецкого (Роберт Кузовков) продолжается в Польше. Первые подробности инцидента журналистам озвучила прокуратура Белой Подляски.

«На тротуаре в одном из жилых комплексов к Скрепецкому подошёл до сих пор не установленный мужчина, который сделал три выстрела из короткоствольного оружия», — сказал представитель прокуратуры.

После того как пострадавший упал, стрелявший сократил дистанцию и произвёл ещё несколько выстрелов в упор. Осмотр тела выявил пять входных и два выходных огнестрельных ранения в области груди и головы, сообщили в прокуратуре.

Гильзы и патрон калибра 9 миллиметров были обнаружены на месте преступления, что позволило зафиксировать детали нападения. Неподалёку от консульства Белоруссии задержали двух граждан этой страны — их возможная роль в произошедшем сейчас проверяется, обвинения пока не предъявлены.