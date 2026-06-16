В Варшаве неизвестные пытались сжечь ресторан украинского блогера Слобоженко

В Варшаве неизвестные попытались поджечь ресторан Mur Mur, одним из сооснователей которого является украинский блогер и предприниматель Александр Слобоженко. Пожар удалось быстро потушить, серьёзных повреждений здание не получило. Об этом сообщил бизнесмен в своих соцсетях.

В Варшаве неизвестные пытались сжечь ресторан украинского бизнесмена Слобоженко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ watch.di, alexeykostylev

Инцидент произошёл около четырёх часов утра, когда двое неизвестных проникли в помещение ресторана, взломав входную дверь. После проникновения злоумышленники устроили поджог внутри заведения. Сработавшая автоматическая система пожаротушения позволила оперативно локализовать возгорание ещё до прибытия экстренных служб.

Блогер Слобоженко — о поджоге ресторана. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexeykostylev

Завершить ликвидацию пожара удалось прибывшим спасателям, благодаря чему огонь не успел распространиться по зданию. Владельцы заведения утверждают, что действия нападавших носили целенаправленный характер. По их словам, злоумышленники не предпринимали попыток кражи имущества, а их целью был именно поджог ресторана.

Личности подозреваемых пока не установлены, однако их лица попали в объективы камер видеонаблюдения. Записи с камер уже переданы польской полиции для проведения расследования. В результате происшествия ресторан получил лишь незначительные повреждения. Один из сооснователей заведения Александр Слобоженко считает, что за нападением могут стоять его конкуренты по бизнесу.

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