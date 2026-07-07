На Урале мужчина выстрелил из пневматики в детей, которые шли по его участку

В свердловском городе Березовский 42-летний местный житель открыл стрельбу по подросткам, которые прошли через его участок в коттеджном посёлке. Инцидент произошёл после того, как взрослый сделал замечание, а дети его проигнорировали, сообщили URA.ru в региональной полиции.

Мужчина стрелял из пневматического пистолета. Оружие и боеприпасы изъяты. Задержанный — частный предприниматель, ранее не судим. Он добровольно явился в полицию по требованию оперативников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

А ранее житель Петрозаводска открыл стрельбу из окна на четвёртом этаже по прохожим. Под обстрел попали двое 34-летних мужчин. Оба получили огнестрельные ранения и были экстренно доставлены в больницу. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого задержали на месте происшествия.