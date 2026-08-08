Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге находится в одиночной камере

Пётр Жилкин, обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, содержится в отдельной камере СИЗО. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Второго следственного отдела ГСУ СК по Санкт-Петербургу Владимир Захарян.

По словам Захаряна, жалоб на условия содержания от Жилкина не поступало.

«Жилкин содержится в отдельной камере в СИЗО. Жалоб с его стороны на условия содержания не поступало», — рассказал представитель Следственного комитета.

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинение против Петра Жилкина по делу об убийстве девятилетнего мальчика и насильственных действиях сексуального характера. Дело направили в Ленинградский областной суд, обвиняемому грозит вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, в феврале тело девятилетнего мальчика обнаружили в водоёме Ленинградской области. По версии следствия, Пётр Жилкин предложил ребёнку деньги за интимные услуги, а после отказа убил его и попытался инсценировать несчастный случай. Задержанный признал вину.