В суд Петербурга поступило дело о жестокой расправе педофила над 9-летним Пашей
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В Санкт-Петербурге завершено расследование резонансного уголовного дела. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего Петра Жилкина, который минувшей зимой жестоко расправился с девятилетним мальчиком.
Мужчине вменяют насильственные действия сексуального характера и убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление.
Дело передано в Ленинградский областной суд. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Сейчас он продолжает находиться под стражей.
Напомним, в феврале тело девятилетнего мальчика нашли в водоёме Ленинградской области: по версии СК, 38-летний Пётр Жилкин предложил ребёнку деньги за интимные услуги, получил отказ, убил его и попытался инсценировать несчастный случай. Задержанный полностью признал вину.
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