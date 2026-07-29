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29 июля, 10:05

В суд Петербурга поступило дело о жестокой расправе педофила над 9-летним Пашей

Обложка © Telegram / SHOT / Питерский Следком

Обложка © Telegram / SHOT / Питерский Следком

В Санкт-Петербурге завершено расследование резонансного уголовного дела. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего Петра Жилкина, который минувшей зимой жестоко расправился с девятилетним мальчиком.

Мужчине вменяют насильственные действия сексуального характера и убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление.

Дело передано в Ленинградский областной суд. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Сейчас он продолжает находиться под стражей.

Похититель и убийца 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину
Похититель и убийца 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину

Напомним, в феврале тело девятилетнего мальчика нашли в водоёме Ленинградской области: по версии СК, 38-летний Пётр Жилкин предложил ребёнку деньги за интимные услуги, получил отказ, убил его и попытался инсценировать несчастный случай. Задержанный полностью признал вину.

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Дарья Денисова
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