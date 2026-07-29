В суд Петербурга поступило дело о жестокой расправе педофила над 9-летним Пашей

В Санкт-Петербурге завершено расследование резонансного уголовного дела. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего Петра Жилкина, который минувшей зимой жестоко расправился с девятилетним мальчиком.

Мужчине вменяют насильственные действия сексуального характера и убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление.

Дело передано в Ленинградский областной суд. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Сейчас он продолжает находиться под стражей.