Удочерённая шведской парой девушка спустя 23 года нашла родных родителей в КНР

В Китае произошла трогательная встреча, которая стала финалом многолетних поисков. 23-летняя Лиза, удочерённая шведской парой ещё в младенчестве, наконец обняла своих биологических родителей. О её удивительной истории рассказало издание South China Morning Post.

Лиза появилась на свет в 2003 году в уезде Хуайюань. Её родители, не имея возможности обеспечить ребёнка, передали девочку акушерке, а та спустя четыре дня оставила младенца у стадиона в соседнем городе. Новорождённую с паховой грыжей обнаружили местные власти и поместили в детский дом, дав ей имя Гао Цзяньцюань, что переводится как «в добром здравии». Когда девочке исполнился год, её удочерила супружеская пара из Швеции. Приёмные родители дали ей имя Лиза, а когда она подросла, рассказали правду о её происхождении и всячески поддерживали желание найти кровную семью.

В марте 2026 года Лиза обратилась в китайскую благотворительную организацию Baby Come Home. Уже через два месяца тест ДНК подтвердил её родство с биологической семьёй. Девушка прилетела в провинцию Аньхой вместе с приёмными родителями, и в аэропорту её встречали с плакатом: «Самая красивая дорога в мире — это дорога домой». Родная мать подарила дочери традиционное нефритовое ожерелье и красное китайское платье.

В социальных сетях эту историю назвали невероятно трогательной, отметив, что теперь у Лизы два дома и две семьи, которые одинаково любят её.

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