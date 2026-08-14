«Она начала меня оскорблять»: Подозреваемый в убийстве девочки под Ростовом сознался в 13 ножевых

Фигурант дела о жёстоком убийстве подростка в Ростовской области дал признательные показания. На кадрах, обнародованных региональным СК, задержанный рассказывает о деталях трагедии: по его утверждению, ссора вспыхнула из-за оскорблений, прозвучавших в его адрес. В порыве ярости он нанес девочке серию ударов ножом — не менее 13.

Подозреваемый в убийстве девочки под Ростовом сознался в 13 ножевых. Видео © Telegram / Ростовский Следком

«Она начала меня оскорблять. Из-за алкогольного опьянения и злости я нанёс не менее 13 ударов ножом. Вину признаю, раскаиваюсь», — сказал он.

Полиция задержала 21-летнего жителя посёлка Пригородный по подозрению в убийстве девочки. Ребёнок был найден на обочине дороги с критическими повреждениями и позже скончался в больнице. Согласно информации СМИ, задержанный является парнем сестры погибшей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.