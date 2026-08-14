В Петербурге задержали подозреваемого в избиении посетителя кафе на Невском

Утром 8 августа в кафе на Невском проспекте в Петербурге произошла драка между двумя посетителями. 29-летний мужчина получил серьёзные травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает 78.ru.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности конфликта и обстоятельства, из-за которых началась потасовка, не уточняются. Подозреваемого удалось задержать уже на следующий день. 23-летнего петербуржца нашли на улице Чехова. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на северо-востоке Москвы велокурьер ранил ножом 32-летнего самокатчика после конфликта на дороге. Инцидент произошёл вечером у магазина, пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Мужчина ехал домой на самокате, когда его едва не задел курьер на велосипеде; избежав столкновения, они начали перепалку, которая переросла в драку, и доставщик достал нож.