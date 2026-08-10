Оставил умирать в грязи: В Бурятии тракторист до смерти забил фермера табуреткой

В Закаменском районе Бурятии тракторист забил насмерть работника фермы табуретом. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Трагедия произошла вечером 8 августа на грунтовой дороге возле улуса Цаган-Морин. По версии следствия, трактор подозреваемого увяз в грязи, после чего мужчина отправился на ближайшую животноводческую стоянку искать помощь. На месте он обратился к работнику фермы, однако тот отказался помочь. Между мужчинами началась ссора, которая быстро переросла в драку.

Следователи считают, что тракторист схватил деревянный табурет и начал избивать оппонента. В ход пошла также ножка от мебели — многочисленные удары пришлись по голове и телу потерпевшего. После нападения мужчина ушёл, оставив пострадавшего на месте. Полученные повреждения оказались смертельными — животновод скончался вскоре после произошедшего.

Тело погибшего обнаружили позднее жители соседней фермы. Это произошло 9 августа, после чего следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Подозреваемого задержали. Во время допроса он признал вину. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу в качестве меры пресечения.

До этого в Петербурге во время конфликта в квартире зарезали мужчину. Между двумя знакомыми вспыхнула ссора. В ходе неё 49-летний мужчина несколько раз ударил оппонента ножом в голову и шею. Тот умер на месте — до приезда врачей спасти его не успели. Нападавшего госпитализировали, но причины его госпитализации не уточняются.