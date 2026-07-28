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28 июля, 07:24

Мужчину зарезали во время ссоры в квартире в Петербурге, убийца в больнице

Обложка © Макс / Питерский Следком

Обложка © Макс / Питерский Следком

Мужчина погиб от множественных ножевых ранений во время конфликта в квартире на юго-западе Петербурга. Уголовное дело об убийстве возбудило городское управление Следственного комитета, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Трагедия произошла 26 июля в доме на проспекте Маршала Жукова. По версии следствия, между двумя знакомыми внезапно началась ссора, а в разгар противостояния 49-летний мужчина несколько раз ударил оппонента ножом в голову и шею. Потерпевший скончался на месте до приезда медиков.

После произошедшего предполагаемого нападавшего доставили в больницу. Причины его госпитализации не уточняются.

Расследование ведётся по статье об убийстве, предусматривающей от шести до 15 лет лишения свободы. Следователи восстанавливают полную картину случившегося.

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