Конец громкого дела: Оглашён приговор банде, убившей аниматоров на Кубани

Главарь банды, расправившейся с двумя аниматорами на Кубани, приговорен к пожизненному заключению. Его сообщники получили 23 и 25 лет лишения свободы.

Суд над бандой, убившей аниматоров на Кубани. Видео © Telegram / opskuban

«На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал Демьяна Кеворкьяна виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением государственной награды в виде медали «За Отвагу», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Краснодарского края.

Анатолий Двойников получил 25 лет колонии (первые пять лет — в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима), штраф 300 тысяч. Также лишён прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года, с ограничением свободы на срок 2 года. Арам Татосян приговорён к 23 годам (первые пять лет — в тюрьме), штрафу в размере 400 тысяч и ограничению свободы на два года.

Трагедия произошла весной 2023 года. Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко возвращались с работы в Усть-Лабинск, когда на трассе у их автомобиля пробило колесо.

На помощь паре пришли трое незнакомцев — Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян. Мужчины предложили отвезти Кирилла за запасным колесом, однако после ремонта машины напали на него и убили.

Затем злоумышленники увезли Татьяну и стали снимать деньги с банковских карт погибших. Всего им удалось получить около 190 тысяч рублей.

После этого девушку также убили. Тела жертв спрятали, а автомобиль Кирилла сожгли в лесу, пытаясь скрыть следы преступления.

Кириллу Чубко было 37 лет. После его гибели остались жена и маленький ребенок. Суд признал главаря банды виновным и назначил ему пожизненное наказание, а двое его сообщников отправятся в колонии на 24,5 и 25 лет.