Убийцы аниматоров на Кубани выступили в суде с последним словом
Погибшие аниматоры Татьяна и Кирилл. Обложка © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю
Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров в станице Березанской выступили с последним словом в суде. Один из фигурантов потребовал оправдания, другие признали вину и рассказали о своих версиях произошедшего. Об этом сообщил Kub Mash.
Фигуранты дела об убийстве аниматоров в Березанской выступили в суде. Видео © Telegram / Kub Mash
«Преступление я не совершал. Прошу суд назначит оправдательный приговор», — сказал организатор банды Демьян Кеворкьян.
Другой фигурант дела Арам Татосян рассказал, что якобы оказался участником преступления из-за давления со стороны Кеворкьяна. Он заявил, что согласился на убийство, поскольку испытывал финансовые трудности. При этом Татосян раскаялся в содеянном и попросил учесть его признание во время рассмотрения дела.
Анатолий Двойников также признал свою вину и обратился к родственникам погибших со словами извинения. Однако он утверждает, что пошёл на преступление из-за угроз со стороны Кеворкьяна. Теперь суд должен оценить позиции всех участников процесса и вынести решение по делу.
Напомним, что трагедия случилась 28 апреля 2023 года. 37-летний мужчина и 19-летняя девушка ехали на автомобиле в Усть-Лабинск, после чего бесследно исчезли. Как установило следствие, трое злоумышленников напали на них, жестоко убили аниматоров на Кубани из-за крупных долгов в 20 млн, а тела спрятали.
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