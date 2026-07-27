Убийцы аниматоров на Кубани выступили в суде с последним словом

Обвиняемые по делу об убийстве аниматоров в станице Березанской выступили с последним словом в суде. Один из фигурантов потребовал оправдания, другие признали вину и рассказали о своих версиях произошедшего. Об этом сообщил Kub Mash.

Фигуранты дела об убийстве аниматоров в Березанской выступили в суде. Видео © Telegram / Kub Mash

«Преступление я не совершал. Прошу суд назначит оправдательный приговор», — сказал организатор банды Демьян Кеворкьян.

Другой фигурант дела Арам Татосян рассказал, что якобы оказался участником преступления из-за давления со стороны Кеворкьяна. Он заявил, что согласился на убийство, поскольку испытывал финансовые трудности. При этом Татосян раскаялся в содеянном и попросил учесть его признание во время рассмотрения дела.

Анатолий Двойников также признал свою вину и обратился к родственникам погибших со словами извинения. Однако он утверждает, что пошёл на преступление из-за угроз со стороны Кеворкьяна. Теперь суд должен оценить позиции всех участников процесса и вынести решение по делу.