Суд на Кубани принял иски потерпевших на 11 млн по делу аниматоров

Краснодарский краевой суд признал имущественные требования потерпевших по делу об убийстве аниматоров. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Коллегия присяжных 28 мая единогласно признала Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна виновными в преступлении. Присяжные посчитали, что подсудимые не заслуживают снисхождения. Кеворкьяна также признали виновным в убийстве знакомого в мае 2013 года.

На заседании в понедельник представитель супруги убитого аниматора Кирилла Чубко потребовал взыскать с подсудимых 10 миллионов за моральный вред. Кроме того, заявлено 1,25 миллиона материального ущерба. Судья огласил решение.

«Суд постановил приобщить к материалам настоящего уголовного дела исковые заявления и приложения к ним, представленные суду представителем потерпевшей Чубко… Признать Чубко гражданским истцом, в качестве гражданских ответчиков признать подсудимых Двойникова, Татосяна, Кеворкьяна», — говорится в сообщении.

Также суд принял в производство иск матери убитой Татьяны Мостыко о возмещении морального вреда на 5 миллионов рублей. К этим требованиям добавили материальный ущерб — расходы на поездки, ритуальные услуги и другие траты. Представитель потерпевшей пообещал огласить уточнённые суммы на следующем заседании.

Суд продолжится 29 июня. По версии следствия, 28 апреля 2023 года обвиняемые напали на 37-летнего мужчину и 19-летнюю девушку на трассе между станицами Каневская и Березанская. Аниматоры остановились из-за пробитого колеса. Нападавшие нанесли им смертельные ножевые ранения, похитили деньги с банковских карт, ювелирные украшения и личные вещи. Тела спрятали в лесу, автомобиль сожгли. Подсудимых задержали сотрудники ФСБ и МВД в Краснодаре и двух районах края.

Ранее сообщалось, что прокурор Наталья Каликанова назвала доказательства по делу «сложной мозаикой жестокого преступления». По версии обвинения, Кеворкьян потребовал с Татосяна и Двойникова по 10 миллионов рублей якобы за «потерянный бизнес». После пыток в лесу они согласились участвовать в разбойных нападениях, спланированных Кеворкьяном. Ночью 28 апреля 2023 года группа заметила автомобиль Hyundai с повреждённым колесом. Они помогли водителю заменить колесо, затем связали его и пассажирку. Бандиты забрали деньги и карты, сняли средства со счетов. По приказу Кеворкьяна Татосян убил аниматоров и закопал тела. Автомобиль сожгли. Каждому подельнику Кеворкьян выдал по 20 тысяч рублей для снижения подозрений. При отсутствии смягчающих обстоятельств подсудимым грозят пожизненные сроки.