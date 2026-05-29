На Кубани присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве аниматоров

В Краснодарском крае завершился резонансный процесс над тремя фигурантами дела об убийстве аниматоров 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Коллегия присяжных единогласно признала подсудимых виновными.

Присяжные сочли доказанным, что мотивом преступления была нажива. С банковских карт жертв сняли не менее 250 тысяч рублей, а также похитили ювелирные украшения на сумму около 189 тысяч рублей. Остальные ценные вещи нападавшие сожгли, после чего попытались скрыться.

Издание уточняет, что одного из подсудимых признали виновным по всем пунктам обвинения, кроме убийства девушки. Фигурантам инкриминировали разбой, убийство группой лиц по предварительному сговору и умышленное уничтожение имущества.

Все трое до решения суда останутся под стражей. В ходе расследования допросили более 50 свидетелей и провели свыше 25 экспертиз. Назначение наказания ожидается в ближайшее время. Теперь убийцам грозит пожизненное лишение свободы.