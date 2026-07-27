Невеста стала сразу вдовой: На свадьбе в Красноярском крае зарезали жениха

В Ачинске Красноярского края гость из чужой компании зарезал жениха прямо во время свадебного банкета. Трагическими подробностями поделилось издание «ОСА».

Молодожёны Юлия и Семён отпраздновали бракосочетание 10 июля в ресторане «Уют». Когда торжество подходило к концу и большинство приглашённых уже разошлись, лучший друг жениха Юра повздорил со своей супругой. Семён отправился на летнюю веранду, чтобы уладить конфликт. Рядом в это время отдыхала другая компания. Юра выкрикнул в толпу вопрос о том, кто трогал его женщину, и двинулся в сторону незнакомцев. Ответный удар в лицо нанёс появившийся с другого конца зала мужчина с рыжей бородой.

Семён без колебаний заступился за друга. Завязалась потасовка, в ходе которой противник выскочил на улицу, а вернулся уже с ножом. Он нанёс удар, который пробил сердце и лёгкое жениха. На крики молодой супруги прибежал отец Семёна и отвёз истекающего кровью сына в больницу. При этом нападавший и его компания как ни в чём не бывало продолжили застолье.

Врачи провели многочасовую операцию, Семён ненадолго пришёл в себя. Однако через пару дней состояние резко ухудшилось, и санавиация доставила его в Красноярск. На девятый день после свадьбы он умер в реанимации. Весь медовый месяц Юлия провела у постели мужа, не прекращая молиться. Подозреваемый сам явился в полицию спустя несколько дней. Сообщается, что фигурант хочет отправиться на СВО.