Жених бросил невесту после смертельной перестрелки на их свадьбе

В Индии жених сбежал со своей свадьбы после того, как гости устроили стрельбу, убив молодую женщину, которая просто наблюдала за церемонией. Как передаёт Bhaskar English, инцидент произошёл в городе Мирут (штат Уттар-Прадеш). 20-летняя Афшан находилась на крыше соседнего здания, когда произошла трагедия.

Во время свадебного торжества гости открыли стрельбу в воздух. К несчастью, одна из пуль ранила молодую женщину в живот. Её брат срочно доставил пострадавшую на мотоцикле в медицинское учреждение, однако усилия врачей оказались тщетными, и она скончалась.

Известие о гибели девушки вызвало хаос среди присутствующих, и многие поспешили покинуть место происшествия. Жених также покинул свадьбу, оставив свою невесту в одиночестве.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали ряд лиц. Поиски жениха и других гостей, которые могут быть причастны к инциденту со стрельбой, продолжаются.

