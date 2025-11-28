Россия и США
Регион
28 ноября, 09:19

Жених бросил невесту после смертельной перестрелки на их свадьбе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Ageev

В Индии жених сбежал со своей свадьбы после того, как гости устроили стрельбу, убив молодую женщину, которая просто наблюдала за церемонией. Как передаёт Bhaskar English, инцидент произошёл в городе Мирут (штат Уттар-Прадеш). 20-летняя Афшан находилась на крыше соседнего здания, когда произошла трагедия.

Во время свадебного торжества гости открыли стрельбу в воздух. К несчастью, одна из пуль ранила молодую женщину в живот. Её брат срочно доставил пострадавшую на мотоцикле в медицинское учреждение, однако усилия врачей оказались тщетными, и она скончалась.

Известие о гибели девушки вызвало хаос среди присутствующих, и многие поспешили покинуть место происшествия. Жених также покинул свадьбу, оставив свою невесту в одиночестве.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали ряд лиц. Поиски жениха и других гостей, которые могут быть причастны к инциденту со стрельбой, продолжаются.

Житель Воронежа устроил стрельбу в супермаркете, пострадала женщина
Ранее сообщалось, что двое нацгвардейцев серьёзно пострадали в результате стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. Накануне появлялись сообщения об их гибели, но они не подтвердились. Стрельбу открыл 29-летний гражданин Афганистана, приехавший в США в 2021 году. Он был тяжело ранен ответным огнём.

