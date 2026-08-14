Шокирующее убийство на Дону: 14-летняя девочка скончалась после нападения бывшего парня сестры
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы
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В Ростовской области задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы. Информацию об этом подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошёл в посёлке Пригородный Красносулинского района. По версии следствия, в ходе возникшего конфликта подозреваемый нанёс подростку множественные ножевые ранения. Пострадавшую экстренно госпитализировали, однако спасти её врачам не удалось — девочка скончалась в медицинском учреждении.
Сотрудники МО МВД России «Красносулинский» оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Согласно предварительным данным Don Mash, фигурант дела ранее состоял в отношениях с сестрой погибшей. В настоящее время с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства и мотивы преступления.
Ранее в Красноярском крае задержали 18-летнюю девушку, которая убила собственного трёхмесячного сына. Как рассказали в пресс-службе Следкома, молодая мама живёт с родителями. Утром 5 августа они ушли на работу, а малыш начал плакать. Тогда подозреваемая схватила младенца и задушила.
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