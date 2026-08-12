Мать зверски убитого под Калининградом мальчика приговорена к 6 годам колонии
Мать убитого в Черняховске 7-летнего мальчика получила шесть лет колонии
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Мать семилетнего мальчика, убитого в Черняховске Калининградской области, приговорили к шести годам колонии общего режима. Анастасию Гамму признали виновной сразу по нескольким статьям.
Суд установил вину женщины в пособничестве в истязании двух заведомо несовершеннолетних, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряжённом с жестоким обращением с ребёнком, а также в оставлении в опасности.
«Назначить ей наказание в виде шести лет колонии общего режима», — огласил решение судья Евгений Быков.
Напомним, трагедия в Черняховске произошла 2 февраля 2025 года, супруги сообщили в полицию о пропаже их семилетнего сына. Позже выяснилось, что ребёнок не терялся — его убил отчим. Мужчина нанёс более 30 ударов ножом, а тело ребёнка выбросил в болото. Мать призналась в этом только спустя сутки. Тогда же стала известно о госпитализации 12-летней дочери с переломом ключицы. Следствие установило, что обоих детей систематически морили голодом и жестоко избивали, причём отчим действовал с одобрения матери, покрывала его долгое время. Сегодня суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы.
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